Berrettini y Cobolli ganan a España y dan a Italia su tercer título consecutivo de Copa Davis

BOLONIA, Italia, 23 nov (Reuters) - Italia conquistó el domingo su tercer título consecutivo de la Copa Davis con las victorias de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli en sus partidos individuales y el triunfo por 2-0 sobre España en la eliminatoria al mejor de tres encuentros disputada en Bolonia.

Inspirado por el fuerte apoyo del público local, Berrettini se deshizo de Pablo Carreño Busta por 6-3 y 6-4 en el primer partido, antes de que Cobolli superara a Jaume Munar por 1-6, 7-6 (5) y 7-5 para sellar el triunfo de los hombres de Filippo Volandri.

La victoria sobre la hexacampeona España supuso el cuarto título de Copa Davis para Italia, tras los logrados en 1976, 2023 y 2024. Italia también se convirtió en la primera nación en ganar tres títulos consecutivos de Copa Davis desde que se abolió la Ronda Desafío tras la edición de 1971.

Ambos equipos no pudieron contar con jugadores clave, ya que España no tuvo a Carlos Alcaraz e Italia no pudo alinear a Jannik Sinner y Lorenzo Musetti. (Reporte de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)