Beself Brands prevé salir a Bolsa en la primera mitad de 2026

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Beself Brands, grupo empresarial que tokeniza sus acciones bajo el marco de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha anunciado este miércoles su intención de salir a Bolsa en la primera mitad de 2026. La compañía ha enmarcado en un comunicado que este movimiento forma parte de los pasos para garantizar la liquidez de su 'security token' BeToken. En concreto, la previsión pasa por listar el 'security token' en alguno de los 'exchanges' europeos que lancen, bajo la licencia MiFID II, una Bolsa o mercado secundario de valores de 'security tokens' en el primer trimestre del próximo año. Este paso permitiría la libre compraventa y liquidez de los títulos en un entorno regulado.

De este modo, según han cifrado, la salida a Bolsa les posibilitará su expansión a un mercado como Alemania, para alcanzar en unos años los 100 millones de euros de facturación. Con miras más amplias, el fundador de Beself Brands, Albert Prat, ha anotado que su objetivo "no es solo tokenizar acciones, sino construir un mercado transparente, líquido y confiable que represente el futuro de la inversión en Europa".

"Queremos consolidar 40 millones de facturación en los mercados actuales, entrar en el mercado alemán para superar los 100 millones y, sólo cuando el crecimiento se modere, poder estar en el Reino Unido", ha añadido.

Por otra parte, tras anunciar el pasado agosto un acuerdo de inversión con Polygon, la compañía también ha destacado que está trabajando en la incorporación de un fondo estratégico que refuerce la confianza en el proyecto y acelere su adopción en el mercado. La firma española de 'e-commerce' crea y gestiona marcas digitales de alto crecimiento en sectores como bienestar, hogar y estilo de vida. Entre sus marcas figuran FITFIU, Greencut, Beeloom y Mc Haus, que se distribuyen en 'marketplaces' como Amazon, ManoMano y Maisons du Monde.