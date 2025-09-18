Bessent afirma que la cotización del yuan chino es un problema mayor para Europa que para EE.UU.

Por David Lawder

18 sep (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que considera que la valoración del yuan chino es un problema mayor para Europa que para Estados Unidos, ya que la divisa ha subido frente al dólar pero ha bajado respecto al euro.

Bessent dijo en una entrevista con Reuters y Bloomberg en Madrid que los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas estaban reduciendo el déficit comercial de Estados Unidos, y añadió que el comercio chino con Estados Unidos había bajado un 14% este año, pero había aumentado un 6,9% con Europa.

A la pregunta de si había hablado con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, sobre una devaluación oportunista del yuan, Bessent respondió el lunes: "Bueno, no lo han hecho con Estados Unidos. De hecho, el RMB es más fuerte este año frente al dólar. Ahora está en mínimos históricos respecto al euro, lo que es un problema para los europeos".

El yuan, también conocido como renminbi o RMB, ha alcanzado mínimos históricos de más de 8,4 unidades por euro en los últimos meses, frente a los 7,5 de principios de 2025.

Los expertos en comercio y divisas afirman que esto está favoreciendo una avalancha de exportaciones chinas a Europa que está alimentando el déficit comercial de la Unión Europea con China y agitando las tensiones comerciales entre Bruselas y Pekín.

Al mismo tiempo, el yuan se ha apreciado ligeramente frente al dólar este año, de 7,3 por dólar en enero a 7,1 unidades.

A la pregunta de si la caída del yuan se debía a la manipulación, Bessent respondió: "Es una moneda cerrada. Por lo tanto, ellos controlan el nivel". (Reporte de David Lawder; Editado en español por Daniela DeSantis)