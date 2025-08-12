Bessent confía en que Miran sea confirmado en la Fed antes de reunión de septiembre

WASHINGTON, 12 ago (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes que espera que el Senado confirme a Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos, para cubrir una vacante temporal en la junta de la Reserva Federal antes de la próxima reunión del banco central en septiembre.

Bessent dijo a Fox Business que el presidente Donald Trump está analizando candidatos para otro nombramiento permanente a la junta de la Fed que se abrirá en enero, y que estaba manteniendo una mente muy abierta. Incluso había considerado nominar a la ex presidenta de la Fed Janet Yellen, señaló.

"No es una cuestión ideológica. Se trata de economía, de lo que es mejor para el pueblo estadounidense, de lo que es mejor para la economía", dijo Bessent.

