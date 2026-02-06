Bessent dice comentario de Trump sobre demandar a su candidato a presidente de la Fed fue una broma

WASHINGTON, 6 feb (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, subrayó el viernes que el presidente Donald Trump bromeaba cuando dijo durante el fin de semana que podría demandar a Kevin Warsh, su candidato para dirigir la Reserva Federal, si no bajaba las tasas de interés.

Bessent, a quien la senadora Elizabeth Warren le preguntó sobre ese comentario durante una audiencia del Comité Bancario del Senado el jueves, dijo a la CNBC en una entrevista que la broma de Trump en una cena en Washington fue claramente eso.

"Intenté explicarle a la senadora Warren, que parece no tener sentido del humor, que se trataba de una broma", afirmó. "Y, una vez más, el presidente tiene un gran respeto por la Reserva Federal y por su independencia".

(Reporte de Andrea Shalal y David Lawder, edición de Franklin Paul.)