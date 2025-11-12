Bessent dice pronto habrá "anuncios sustanciales" para reducir precios del café y otros artículos

WASHINGTON, 12 de noviembre (Reuters) - El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles que los estadounidenses verán "anuncios sustanciales" en los próximos días destinados a bajar los precios de productos como el café, los plátanos y otros que no se cultivan en Estados Unidos.

Bessent dijo al programa de Fox News "Fox and Friends" que los anuncios, que no definió, harían bajar los precios "muy rápidamente", y añadió que los estadounidenses empezarían a sentirse mejor con la economía en la primera mitad de 2026.

El titular del Tesoro dijo que un cheque de reembolso de US$2.000 propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se financiaría con los ingresos arancelarios, sería para quienes ganen menos de 100.000 dólares al año, pero que no se había tomado ninguna decisión. (Reportaje de Andrea Shalal; Editado en español por Juana Casas)