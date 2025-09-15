Bessent dice que amenaza de prohibición de TikTok logró un acuerdo marco con China

MADRID, 15 sep (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que la amenaza de un cierre de TikTok llevó a los negociadores chinos a abandonar sus demandas de concesiones arancelarias a cambio de la desinversión en la app, y permitió alcanzar un acuerdo marco en las conversaciones del lunes en Madrid.

Los términos comerciales del acuerdo preservarán los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y las "características chinas" de la aplicación móvil, destacó el funcionario en una entrevista con Reuters y Bloomberg.

Añadió que las próximas conversaciones entre Estados Unidos y China podrían dar lugar a otra prórroga de 90 días de la tregua arancelaria antes de la fecha límite del 10 de noviembre. (Editado en español por Javier Leira)