Bessent dice que amenaza de prohibición de TikTok logró un acuerdo marco con China

Bessent dice que amenaza de prohibición de TikTok logró un acuerdo marco con China

MADRID, 15 sep (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que la amenaza de un cierre de TikTok llevó a los negociadores chinos a abandonar sus demandas de concesiones arancelarias a cambio de la desinversión en la app, y permitió alcanzar un acuerdo marco en las conversaciones del lunes en Madrid.

Los términos comerciales del acuerdo preservarán los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y las "características chinas" de la aplicación móvil, destacó el funcionario en una entrevista con Reuters y Bloomberg.

Añadió que las próximas conversaciones entre Estados Unidos y China podrían dar lugar a otra prórroga de 90 días de la tregua arancelaria antes de la fecha límite del 10 de noviembre. (Editado en español por Javier Leira)

