Bessent dice que China aprobó el acuerdo de transferencia de TikTok

30 oct (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el jueves que China aprobó el acuerdo de transferencia de la aplicación de videos cortos TikTok, añadiendo que espera que avance en las próximas semanas y meses, si bien no ofreció más detalles.

"En Kuala Lumpur finalizamos el acuerdo de TikTok en términos de obtener la aprobación china y espero que eso avance en las próximas semanas y meses, hasta que veamos finalmente una resolución al respecto", dijo Bessent en Fox Business Network tras la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su par chino, Xi Jinping.

El Ministerio de Comercio chino afirmó en un comunicado el jueves que Pekín gestionará de forma adecuada con Washington los asuntos relacionados con TikTok.

(Reporte de Andrea Shalal, David Lawder y Maiya Keidan; escrito por Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)