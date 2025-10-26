Bessent dice que China retrasará un año las normas sobre tierras raras y comprará soja a EEUU

WASHINGTON, 26 oct (Reuters) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el domingo que anticipa que China reactivará compras sustanciales de soja estadounidense durante varios años y retrasará por un año su nuevo régimen de licencias para tierras raras y lo revisará, después de dos días de conversaciones comerciales en Malasia.

Bessent dijo en el programa "Face the Nation" de CBS que las compras de soja serían sustanciales.

En el programa "This Week" de ABC, Bessent auguró que cuando el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping anuncien un acuerdo comercial el próximo jueves, los productores de soja estadounidenses "se sentirán muy satisfechos con lo que está sucediendo tanto para esta temporada como para las próximas durante varios años".

Bessent también dijo en "Face the Nation" que los detalles de un acuerdo para transferir la propiedad de la aplicación china de videos cortos TikTok al control estadounidense se resolvieron y que Trump y Xi podrían "consumar" la transacción la próxima semana. (Reporte de David Lawder; edición en español de Javier López de Lérida)