Bessent dice que comité del Senado EEUU acordó continuar audiencias para candidato a la Fed Warsh

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) -

El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos acordó seguir adelante con las audiencias de confirmación de Kevin Warsh, candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, a pesar de que un senador clave ha bloqueado la nominación, dijo el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Creo que es importante que lleguemos a las audiencias. El mandato del presidente (Jerome) Powell termina a mediados de mayo, y cualquiera que se preocupe por la integridad y la independencia de la Fed querrá ver continuidad con Kevin Warsh", dijo Bessent.

