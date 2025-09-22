Bessent dice que cualquier apoyo de EEUU a la Argentina será "grande y contundente"

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el lunes que cualquier medida de Estados Unidos para ayudar a estabilizar la moneda argentina sería "grande y contundente", y agregó que Washington no impondría ninguna nueva condición o exigencia.

Bessent dijo a periodistas que todas las opciones para la estabilización seguían sobre la mesa, pero que no se tomaría ninguna medida hasta después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna el martes en Nueva York con su par argentino, Javier Milei, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bessent dijo que no veía un riesgo de contagio financiero derivado de la crisis actual de Argentina, y añadió que Washington estaba satisfecho con la aplicación de reformas económicas por parte del país sudamericano.

(Reportaje de Andrea Shalal y David Lawder. Edición en español de Javier López de Lérida)