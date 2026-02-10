Bessent dice que EE. UU. y China podrían tener una relación muy productiva

WASHINGTON, 10 feb (Reuters) - El secretario del Tesoro Scott Bessent dijo el martes que la relación de Estados Unidos con China podría ser muy productiva y dio la bienvenida a Pekín como rival.

"La relación entre Estados Unidos y China se encuentra ahora en un momento muy favorable. Vamos a ser rivales, pero queremos que la rivalidad sea justa", dijo Bessent en un evento en Brasil. "No queremos desvincularnos de China, pero sí necesitamos reducir el riesgo".

Bessent se reunirá con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en las próximas semanas, antes de la visita prevista del presidente estadounidense, Donald Trump, a China en abril.

El Tesoro no ha dado detalles sobre la fecha ni el lugar de la reunión de Bessent con He.

Bessent dijo que Estados Unidos está trabajando para "recuperar la soberanía" frente a China en industrias estratégicas, como los minerales críticos, los semiconductores y los medicamentos.

"Siempre vamos a ser competidores", afirmó. "Y yo opino que la competencia te hace mejor, te impide estancarte".

A largo plazo, dijo que China tendría que reequilibrar su economía, y añadió: "El mundo no puede permitirse una situación en la que China mantenga un superávit comercial de un billón de dólares. Eso es simplemente imposible". (Reporte de Andrea Shalal y Marcela Ayres; escrito por Doina Chiacu. Editado en español por Javier Leira)