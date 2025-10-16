Bessent dice que EE.UU. espera cerrar acuerdo comercial con Corea del Sur en los próximos 10 días

Por David Lawder y Andrea Shalal

WASHINGTON, 15 oct (Reuters) - Estados Unidos está a punto de cerrar un acuerdo comercial con Corea del Sur, dijo el miércoles a periodistas el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmando que espera un anuncio en los próximos 10 días.

"Estamos a punto de terminarlo con Corea", dijo Bessent a CNBC. "El diablo está en los detalles, pero estamos limando los detalles".

Bessent dijo que funcionarios estadounidenses y surcoreanos se reunían esta semana al margen de los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

En declaraciones a los periodistas más tarde el miércoles, Bessent comentó que creía que los desacuerdos con Corea del Sur sobre las inversiones prometidas podrían resolverse.

"Estoy seguro de que las diferencias pueden resolverse. Ahora estamos en conversaciones, y yo esperaría algo en los próximos 10 días", dijo Bessent.

Funcionarios estadounidenses y surcoreanos están ansiosos por finalizar un acuerdo comercial antes de finales de octubre, cuando Seúl acogerá una cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, asista a la cumbre de la APEC y se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, al margen de la misma.

El principal asesor político de Seúl, Kim Yong-beom, dijo el miércoles que ambos países hicieron "progresos significativos" en las negociaciones sobre las inversiones de US$350.000 millones que Seúl se había comprometido a realizar en Estados Unidos a cambio de una reducción de los aranceles comerciales de Washington. La promesa se hizo en un acuerdo comercial preliminar anunciado en julio.

El mes pasado, el presidente Lee Jae Myung dijo a Reuters que la economía surcoreana podría sumirse en una crisis comparable a la de 1997 si el gobierno aceptaba las actuales exigencias de Estados Unidos en las negociaciones comerciales sin salvaguardias. (Reporte de David Lawder; Escrito por Andrea Shalal; Editado en Español por Ricardo Figueroa)