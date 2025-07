Bessent dice que EE.UU. está cerca de varios acuerdos comerciales, se esperan anuncios pronto

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autores)

Por Andrea Shalal y Nathan Layne

WASHINGTON, 6 jul (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el domingo que su país está cerca de sellar varios acuerdos comerciales antes de la fecha límite del 9 de julio, cuando entrarán en vigor aranceles más altos, al tiempo que predijo varios anuncios importantes en los próximos días.

Bessent afirmó al programa "State of the Union" de CNN que el gobierno también enviará cartas a 100 países más pequeños con los que Washington no tiene mucho comercio, notificándoles que se enfrentarán a aranceles más altos establecidos por primera vez el 2 de abril y luego suspendidos hasta el 9 de julio.

"El presidente Trump va a enviar cartas a algunos de nuestros socios comerciales diciendo que, si no avanzan las cosas, entonces el 1 de agosto volverán a su nivel arancelario del 2 de abril. Así que creo que vamos a ver muchos acuerdos muy rápidamente", dijo Bessent.

Tras asumir el cargo, Trump desencadenó una guerra comercial mundial que ha sacudido a los mercados financieros y ha hecho que las autoridades se apresuren a proteger sus economías, incluso mediante acuerdos con Estados Unidos y otros países.

El 2 de abril, Trump anunció un arancel básico del 10% y cantidades adicionales para la mayoría de los países, algunas de hasta el 50%. La noticia sacudió los mercados financieros, lo que llevó al mandatario a suspender todos los gravámenes menos la tasa base del 10% durante 90 días -hasta el 9 de julio- para dar más tiempo a las negociaciones para asegurar acuerdos, pero el proceso ha demostrado ser más difícil de lo esperado.

Bessent negó que el 1 de agosto sea una nueva fecha límite para las negociaciones. "Estamos diciendo que esto es cuando ocurrirá. Si quieren acelerar las cosas, háganlo. Si quieren volver al ritmo anterior, allá ustedes", señaló.

En una entrevista en el programa "Face the Nation" de la CBS, Kevin Hassett, que dirige el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, ofreció cierto margen de maniobra a los países que estén embarcados en negociaciones serias.

"Estados Unidos siempre está dispuesto a hablar con todos sobre todo lo que ocurre en el mundo", señaló. "Hay plazos, y hay cosas que están cerca, por lo que tal vez las cosas se retrasen más allá de la fecha límite", comentó, añadiendo que Trump decidirá si eso puede suceder.

Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, dijo al programa "This Week" de ABC News que los países deben hacer concesiones para obtener aranceles más reducidos.

"Oigo cosas buenas sobre las conversaciones con Europa. Oigo cosas buenas sobre las conversaciones con India", dijo Miran.

Y, por lo tanto, esperaría que varios países que están en el proceso de hacer esas concesiones (...) puedan ver su fecha prorrogada".

Bessent dijo en CNN que la administración Trump está centrada en 18 importantes socios comerciales que representan el 95% del déficit comercial de Estados Unidos. No obstante, dijo que ha habido "mucho retraso" entre los países para finalizar los acuerdos comerciales.

Se negó a nombrar países cercanos a un acuerdo comercial, "porque no quiero que suelten el anzuelo".

Trump ha dicho varias veces que India está cerca de firmar un acuerdo y ha expresado su esperanza de que se pueda sellar uno con la Unión Europea, al tiempo que ha puesto en duda un pacto con Japón.

Hassett dijo a CBS News que los acuerdos marco ya alcanzados con Reino Unido y Vietnam podrían proporcionar directrices para otros países que buscan acuerdos comerciales con Washington.

Miran calificó el acuerdo con Vietnam de "fantástico", agregando que "es extremadamente unilateral. Conseguimos aplicar un arancel significativo a las exportaciones vietnamitas. Ellos están abriendo sus mercados a los nuestros, aplicando un arancel cero a nuestras exportaciones".

Trump dijo el viernes que los países que no ofrezcan concesiones podrían ver cómo sus aranceles se disparan hasta el 70%, pero no ofreció detalles. Preguntado por este gravamen, Bessent se remitió a la lista del 2 de abril, pero esta no incluía tasas tan elevadas.

(Editado en español por Carlos Serrano)