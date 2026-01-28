Bessent dice que EEUU tiene una política de dólar fuerte, no interviene para apoyar al yen

WASHINGTON, 28 ene (Reuters) - Estados Unidos tiene una política de dólar fuerte y eso significa establecer ⁠los fundamentos correctos, dijo el ⁠miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al tiempo que negó que Washington esté interviniendo en los mercados de divisas ⁠para apoyar ‌al ​yen.

Preguntado en CNBC sobre si Washington está interviniendo para fortalecer al yen, ​Bessent dijo: "En absoluto". Presionado sobre si eso era algo que Estados ‌Unidos planeaba hacer, comentó que "no hacemos comentarios ‌aparte de decir que tenemos ​una política de dólar fuerte".

Sus declaraciones impulsaban el valor del billete verde frente a una cesta de divisas en la sesión, haciéndolo subir desde un mínimo de cuatro años tocado en la víspera.

El índice dólar, que mide la fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de seis monedas, ganaba un 0,5%, a ⁠96,391 unidades, tras caer a 95,86 el martes, su nivel más bajo desde febrero de ​2022, después de que el presidente Donald Trump hizo caso omiso al declive de este mes, envalentonando las apuestas bajistas contra el dólar.

El índice ha bajado casi un 2% en el año, tras caer un 9,4% el año pasado.

Trump dijo el martes que el valor del dólar ⁠es "genial", cuando se le preguntó si pensaba que había bajado demasiado. Los operadores tomaron ​esto como una señal para intensificar la venta de la divisa estadounidense, antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal más tarde en el día.

Bessent ‍expresó su confianza en que las políticas fiscales y de desregulación de Trump estén haciendo al país más atractivo para los inversores, aportando billones de dólares.

"Con el tiempo los precios en la pantalla pueden fluctuar durante seis meses, un año", ​dijo Bessent. "Si tenemos políticas sólidas, el dinero fluirá, y estamos reduciendo nuestros déficits comerciales, por lo que, automáticamente, eso debería conducir a una mayor fortaleza del dólar con el tiempo".

(Reporte de ‍Andrea Shalal y Susan Heavey; editado en Español por Ricardo Figueroa)