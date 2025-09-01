Bessent dice que el gobierno de Trump abordará el alto costo de la vivienda con nuevas medidas

Por Jeff Mason y Andrea Shalal

ARLINGTON, EEUU, 1 sep (Reuters) - El gobierno del presidente Donald Trump planea nuevas medidas para hacer frente al alto costo de la vivienda en las próximas semanas, dijo el lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista con Reuters.

Bessent dijo al Washington Examiner en una entrevista separada que Trump podría declarar una emergencia nacional de vivienda este otoño boreal para abordar el aumento de los precios y la disminución de la oferta.

El mercado de la vivienda ha sido el más afectado por la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal, con los elevados costos de las casas siendo una de las principales preocupaciones de muchos estadounidenses.

El secretario del Tesoro dijo a Reuters que los alquileres estaban bajando, lo que es importante para los estadounidenses que no son propietarios de sus viviendas.

Agregó que espera un aumento en las transacciones inmobiliarias y las ventas de viviendas una vez que las tasas comenzaran a descender, lo que podría alentar a las personas a poner sus casas actuales en el mercado.

Bessent dijo que la administración Trump también está explorando formas de simplificar los permisos y fomentar la estandarización para impulsar la construcción, lo que impulsaría la oferta de viviendas y ayudaría a reducir los altos costos.

La asequibilidad sería un gran foco para el gobierno, afirmó Bessent, señalando el impulso de Trump para reducir los precios de los medicamentos recetados. (Reporte de Andrea Shalal, Jeff Mason y Jasper Ward. Editado en Español por Manuel Farías)