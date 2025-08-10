Bessent dice que el nuevo presidente de la Fed debe ser alguien capaz de examinar la organización: Nikkei

Por Leika Kihara

TOKIO, 11 ago (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el nuevo presidente de la Reserva Federal debe ser alguien "que pueda examinar toda la organización", ya que su misión incluye muchas cosas más allá de la política monetaria y ha puesto en peligro su independencia, informó el diario Nikkei.

"Es alguien que tiene que tener la confianza de los mercados, la capacidad de analizar datos económicos complejos", dijo Bessent al Nikkei en una entrevista, cuando se le preguntó por las cualidades que debería poseer el nuevo jefe de la Fed.

"Y también es alguien que debe estar, creo, muy en sintonía con el pensamiento a futuro, en contraposición a confiar en los datos históricos", destacó Bessent en la entrevista con el medio japonés, realizada en Washington el 7 de agosto y publicada el lunes.

Una fuente dijo a Reuters que Bessent está liderando la búsqueda de un sucesor para el presidente de la Fed, Jerome Powell, con una lista ampliada que incluye a un consultor económico de larga data y un expresidente regional del banco central.

Cuando se le preguntó sobre los llamamientos de Donald Trump para que el banco central recorte las tasas de interés, Bessent dijo que mientras el mandatario da a conocer su opinión, "al final del día, la Fed es independiente". (Reporte de Leika Kihara; Editado en español por Javier Leira)