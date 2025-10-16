Bessent dice que el yen se estabilizará si el BoJ aplica la política monetaria "correcta"

Por David Lawder y Leika Kihara

WASHINGTON, 15 oct (Reuters) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que el yen encontrará un nivel adecuado si el Banco de Japón sigue una "política monetaria correcta".

Bessent hizo estas declaraciones a la prensa cuando se le preguntó si el reciente nivel del yen era razonable o demasiado débil.

Un alto cargo del Ministerio de Finanzas japonés no quiso hacer comentarios cuando se le preguntó por los comentarios de Bessent.

En agosto, Bessent dijo que el Banco de Japón (BoJ, por sus siglas en inglés) probablemente subiría los tipos de interés, ya que estaba por detrás de la curva en el tratamiento del riesgo de inflación.

El Banco de Japón abandonó el año pasado un programa de estímulo masivo de una década de duración y elevó su tipo de interés oficial al 0,5% en enero. Desde entonces ha mantenido los tipos estables, y su Gobernador, Kazuo Ueda, ha citado la necesidad de analizar el impacto de los aranceles estadounidenses y la ralentización de la demanda mundial.

El lento ritmo de subidas de tipos del BoJ ha debilitado el yen, ha elevado los costes de importación y ha mantenido la inflación al consumo por encima del objetivo del 2% del BoJ durante más de tres años.

"Es algo que debe decidir el Banco de Japón", dijo el ministro de Finanzas japonés, Katsuhobu Kato, cuando se le preguntó cómo debía responder el banco central al aumento del coste de la vida debido a la debilidad del yen.

Aunque la debilidad del yen y la subida de los precios del crudo han contribuido probablemente al alza de los precios en los últimos años, resulta difícil juzgar cómo está afectando la caída del yen a los precios en los últimos tiempos, dijo Kato a la prensa tras una reunión con Bessent celebrada el miércoles, al margen de las reuniones anuales del FMI en Washington.

(Información de David Lawder y Leika Kihara; edición de Andrea Ricci, Paul Simao y Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)