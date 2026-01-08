Bessent dice que es probable que las grandes petroleras avancen más despacio en Venezuela

MINEÁPOLIS, EEUU, 8 ene (Reuters) - Las grandes petroleras seguramente se moverán más despacio a la hora de realizar inversiones en Venezuela, mientras que las empresas independientes probablemente lo hagan mucho más rápido, dijo el jueves el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El funcionario dijo en el Club Económico de Minnesota que el papel del Tesoro sería eliminar las sanciones a varias entidades en Venezuela, al tiempo que impone nuevas medidas a otras.

"Y luego el Tesoro supervisará, a medida que se realicen las ventas de activos del petróleo, el Tesoro supervisará la cuenta", dijo Bessent, agregando que la entidad manejaría el desembolso de fondos de vuelta a Venezuela bajo la dirección del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. (Reporte de David Lawder y Andrea Shalal; Editado en español por Javier Leira)