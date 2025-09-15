LA NACION

Bessent dice que Estados Unidos no impondrá aranceles a China por petróleo ruso a menos que Europa lo haga primero

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
Bessent dice que Estados Unidos no impondrá aranceles a China por petróleo ruso a menos que Europa lHEIKKI SAUKKOMAA - Lehtikuva

MADRID, 15 sep (Reuters) - El secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó el lunes que Estados Unidos no impondrá aranceles adicionales a los productos chinos para detener las compras de petróleo ruso por parte de Pekín, a menos que los países europeos impongan a su vez gravámenes elevados a China y la India.

Bessent declaró a Reuters y Bloomberg en una entrevista conjunta que los países europeos deben desempeñar un papel más importante a la hora de reducir los ingresos del petróleo ruso y poner fin a su guerra en Ucrania.

"Esperamos que los europeos hagan su parte ahora, y no vamos a seguir adelante sin ellos", dijo Bessent cuando se le preguntó si Estados Unidos impondría aranceles relacionados con el petróleo ruso a los productos chinos después de que Donald Trump impusiera gravámenes adicionales del 25% a las importaciones indias. (Información de David Lawder; Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. ¿Se viene un freno? ¿Qué podría pasar con los precios?
    1

    Los precios de los departamentos: ¿pueden bajar?

  2. Daniela Celis compartió un nuevo parte médico de Thiago Medina y mostró la foto más tierna de su hija
    2

    Daniela Celis compartió un nuevo parte médico de Thiago Medina y mostró la foto más tierna de una de sus hijas: “Oremos por papá”

  3. El Gobierno está bajo la lupa, hasta de los propios
    3

    El Gobierno está bajo la lupa, hasta de los propios

  4. Una ceremonia aburrida en la que Hollywood se festejó a sí mismo
    4

    Premios Emmy 2025: una ceremonia aburrida en la que Hollywood se festejó a sí mismo

Cargando banners ...