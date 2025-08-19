Bessent dice que ingresos arancelarios de EEUU aumentarán "sustancialmente" e irán a amortizar deuda

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - El secretario del Tesoro Scott Bessent dijo que espera un aumento sustancial de los ingresos arancelarios con respecto a los US$300.000 millones que previó a inicios de este año y dijo que el dinero se utilizaría para comenzar a pagar la considerable deuda federal de Estados Unidos.

Bessent, en una entrevista en CNBC, se negó a dar un nuevo pronóstico específico de ingresos, pero dijo que él y el presidente Donald Trump estaban "enfocados con láser" en el pago de la deuda.

"He estado diciendo que los ingresos arancelarios podrían ser de US$300.000 millones este año. Voy a tener que revisar eso sustancialmente", dijo. (Reportaje de Andrea Shalal, edición de Mark Potter)