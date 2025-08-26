Bessent dice que ingresos por aranceles podrían superar por mucho los US$500.000 millones al año

Por David Lawder

26 ago (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes que los ingresos por derechos de aduana de los aranceles del presidente Donald Trump podrían superar los US$500.000 millones al año, con un salto sustancial de julio a agosto y probablemente un avance mayor en septiembre.

Bessent dijo en una reunión del Gabinete de la Casa Blanca que su estimación anterior de una tasa de recaudación arancelaria anual de US$300.000 millones era demasiado baja.

"Tuvimos un salto sustancial de julio a agosto, y creo que vamos a ver un salto mayor de agosto a septiembre", dijo Bessent.

"Así que creo que podríamos estar en camino de superar con creces el medio billón, tal vez hacia una cifra de un billón de dólares. Este Gobierno, su Gobierno, ha hecho una mella significativa en el déficit presupuestario", agregó.

Los ingresos arancelarios compensarían los aumentos del déficit provocados por el proyecto de ley de recortes fiscales y gastos aprobado este año por los republicanos. La CBO estimó que este proyecto de ley ampliaría el déficit en 3,4 billones de dólares durante la próxima década.

Los aranceles de Trump elevaron la recaudación de derechos de aduana de Estados Unidos en julio casi 21.000 millones de dólares, desde los 7000 millones recaudados en julio de 2024, y prácticamente igualaron el aumento de 20.000 millones de junio. El 7 de agosto entraron en vigor aumentos significativos de las tasas arancelarias para casi todos los socios comerciales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el lunes que, hasta el 22 de agosto, el Gobierno había recaudado 29.600 millones de dólares en impuestos aduaneros e impuestos especiales combinados durante agosto, igualando el total recaudado durante todo julio.

Al 22 de julio, esa cifra combinada ascendía a 7800 millones de dólares, pero la recaudación de derechos aduaneros puede variar de un día para otro.

Bessent también señaló que la Oficina de Presupuesto del Congreso revisó al alza la estimación de los ingresos federales provenientes de los aranceles de Trump la semana pasada, pronosticando que estos podrían reducir el déficit federal en 4 billones de dólares en 10 años.

"Y preveo que esa cifra podría aumentar a partir de ahora", añadió Bessent.

La última estimación de la CBO marca un aumento desde junio, cuando pronosticó que los ingresos de los nuevos aranceles reducirían los déficits en 3 billones de dólares en 10 años. (Reporte de David Lawder. Editado en Español por Manuel Farías)