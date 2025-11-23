Bessent dice que la economía de EE. UU. en su conjunto no corre riesgo de recesión: entrevista

WASHINGTON, 23 nov (Reuters) -

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el domingo que el cierre del Gobierno durante 43 días causó un golpe permanente de 11.000 millones de dólares a la economía local, pero se mostró optimista sobre las perspectivas de crecimiento el próximo año ante el recorte de las tasas de interés y los beneficios de los recortes fiscales.

Bessent dijo al programa "Meet the Press" de la NBC que partes de la economía estadounidense sensibles a las tasas, como la vivienda, habían estado en recesión, pero que no cree que toda la economía corra el riesgo de un crecimiento negativo.

Según indicó, la inflación se aceleró debido a la economía de servicios, no a los aranceles generalizados impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que añadió que espera que la bajada de los precios de la energía presione los precios de forma más generalizada.

