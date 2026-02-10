Bessent dice que la Fed, bajo el mandato de Warsh, estará atenta a impacto de la IA en el empleo

10 feb (Reuters) - La Reserva Federal, bajo el liderazgo de Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump a la jefatura del banco central, estará atenta para garantizar que no haya un "desfase temporal" entre el empleo y la productividad, dados los rápidos avances en inteligencia artificial, dijo el martes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Bessent, en una intervención por videoconferencia, dijo en un evento organizado por el banco de inversión brasileño BTG Pactual que Estados Unidos anotaría un crecimiento económico promedio del 4,1% en los tres últimos trimestres de 2025, y pronosticó que el crecimiento del PIB nominal podría alcanzar el 6% este año, sin inflación.

Bessent dijo que, históricamente, el auge de la productividad ha ido acompañado de un auge del empleo, y que la Reserva Federal de Estados Unidos lo vigilará de cerca "para asegurarse de que no haya un desajuste temporal". (Reporte de Andrea Shalal en Washington y Marcela Ayres en Sao Paulo; edición en español de Javier López de Lérida)