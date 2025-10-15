Bessent dice que la Fed debe usar con moderación las compras de activos a gran escala

WASHINGTON, 15 oct (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que la Reserva Federal debería usar las compras de activos a gran escala con moderación, pero no aboga por que la Reserva Federal abandone su enfoque actual para gestionar su tasa de interés de referencia.

Bessent, que habló con periodistas durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, dijo que el uso de la llamada flexibilización cuantitativa "no debería formar parte de lo habitual".

Refiriéndose a un reciente artículo de opinión publicado en un periódico, del que es autor, sobre cómo debería funcionar el banco central estadounidense, Bessent dijo: "No estaba abogando por reducir este balance ni por abandonar el sistema de amplias reservas. Solo decía que, al igual que los antibióticos, cada intervención sucesiva tiene menos eficacia".

La Fed cambió la forma en que gestiona su tasa de interés de referencia -el tipo de los fondos federales- durante la crisis financiera de 2007-2009 y se basa en su ahora amplia cartera de bonos para controlar las tasas mediante un enfoque de "reservas amplias". (Reportaje de David Lawder; redacción de Dan Burns; Editado en Español por Javier López de Lérida)