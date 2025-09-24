Bessent dice que motores de aviones y productos químicos podrían influir en conversaciones EEUU-China
WASHINGTON, 24 sep (Reuters) - Los motores y piezas de aviones estadounidenses, junto con ciertos productos químicos, podrían dar a Estados Unidos influencia en sus conversaciones con China, dijo el miércoles el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
Bessent afirmó al programa "Mornings with Maria" de Fox Business Network que los minerales de tierras raras procedentes de China estaban fluyendo, pero que Estados Unidos estaba trabajando para apuntalar la oferta de ciertos bienes y productos estratégicos.
"No nos faltan influencias por nuestra parte. Tenemos un montón de productos de los que dependen de nosotros", dijo Bessent, enumerando motores y piezas de aviones, junto con ciertos productos químicos y plásticos, así como los ingredientes para el silicio. (Reporte de Andrea Shalal y Doina Chiacu, Editado en Español por Manuel Farías)
