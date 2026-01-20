Bessent dice que Trump podría tomar una decisión sobre la presidencia de la Fed la próxima semana

WASHINGTON, 20 ene (Reuters) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el presidente Donald Trump podría decidir quién será el próximo jefe de la Reserva Federal tan pronto como la próxima semana.

"Mi conjetura es que el presidente llegará a una decisión, tal vez tan pronto como la próxima semana. Hemos mantenido conversaciones sustanciales al respecto", dijo Bessent en una entrevista con la CNBC.

"Hemos llevado a cabo un proceso que comenzó en septiembre. Once candidatos muy fuertes. Ahora solo contamos con cuatro. El presidente se ha reunido personalmente con todos ellos", agregó.

Trump ha criticado con dureza a Jerome Powell, cuyo mandato como presidente de la Fed termina en mayo, por no bajar las tasas de interés lo suficientemente rápido.

Los cuatro principales candidatos para el puesto son el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, el gobernador de la Fed Christopher Waller, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y el jefe de inversiones de bonos de BlackRock, Rick Rieder.

Powell, nominado por Trump en 2017, no tiene que dejar la Fed por completo después de que termine su mandato en mayo, y no ha indicado qué hará.

(Reporte de Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)