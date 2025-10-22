Bessent dice que Trump y Xi tendrán una reunión en Corea del Sur

WASHINGTON, 22 oct (Reuters) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que el presidente Donald Trump tiene programada una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, durante una cumbre de la APEC en Corea del Sur, mientras los dos países discuten sobre los controles de exportación.

Bessent dijo a Fox Business Network que se dirigía a Malasia el miércoles por la noche para reunirse con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para limar asperezas en la disputa sobre los controles de exportación de tierras raras de China y las posibles represalias de Estados Unidos antes de la cumbre de la APEC del 31 de octubre al 1 de noviembre.

Bessent dijo que Trump y Xi están en contacto frecuente y "sería una pena desperdiciar su primera reunión en persona durante el segundo mandato del presidente Trump tratando de superar algunos problemas, en lugar de avanzar hacia un diálogo más constructivo entre Estados Unidos y China". (Reporte de David Lawder, edición en español de Javier López de Lérida)