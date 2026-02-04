Bessent dice se equivocó al señalar que los aranceles podrían ser inflacionarios

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados ⁠Unidos, Scott ⁠Bessent, afirmó el miércoles que se equivocó cuando él y su ⁠empresa ‌de ​inversiones Key Square comunicaron a sus socios ​en enero de 2024, antes de ‌que Donald Trump ganara ‌las elecciones presidenciales, ​que "los aranceles son inflacionarios".

Interrogado sobre el documento durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Bessent dijo que deseaba corregir el registro. "Si me equivoqué, quiero ⁠corregirlo. Y también me equivoqué cuando dije que ​los aranceles podrían ser inflacionarios".

Bessent afirmó que la economía estadounidense estaba creciendo y la inflación estaba bajando, a pesar de la gran cantidad de aranceles impuestos por ⁠Trump desde que asumió el cargo hace un ​año. "Así que la inflación por aranceles fue el perro que no ladró", dijo a ‍los legisladores.

Los datos estadounidenses del mes pasado mostraron un aumento mayor de lo esperado en el índice de precios al productor en ​diciembre, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

(Reporte de Andrea Shalal, edición ‍en español por Natalia Ramos)