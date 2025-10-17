Bessent insta al FMI y al Banco Mundial a adoptar una línea más dura con China
WASHINGTON, 17 oct (Reuters) - El secretario del Tesoro Scott Bessent ordenó el viernes al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que adopten posturas más duras frente a las prácticas económicas estatales de China, como parte de su campaña para que los prestamistas mundiales vuelvan a centrarse en sus misiones fundamentales.
En una declaración al comité directivo del FMI, Bessent afirmó que el prestamista en situaciones de crisis debería reforzar sus actividades de supervisión de los países con "objetividad e imparcialidad".
También afirmó que el Banco Mundial debería poner fin a su apoyo a China y redirigir recursos a los países con mayores necesidades.
"El FMI no debería rehuir plantear preguntas difíciles", dijo Bessent en la declaración ante el Comité Monetario y Financiero Internacional.
"Poner de relieve con mayor claridad los desequilibrios internos y externos, profundizar su comprensión de cómo las políticas industriales de grandes economías como China contribuyen a esos desequilibrios, explicar sus posibles repercusiones perjudiciales y recomendar medidas correctivas adecuadas", destacó.
(Reporte de David Lawder; Editado en español por Natalia Ramos)
