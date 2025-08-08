Bessent lidera búsqueda del presidente de la Fed y estudia una lista más amplia: fuente
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 8 ago (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lidera la búsqueda de un sucesor para el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con una lista de candidatos ahora bajo consideración más amplia, dijo una fuente familiarizada con el proceso.
La lista incluye al expresidente de la Fed de San Luis, James Bullard, y a Marc Sumerlin, exasesor económico del presidente George W. Bush, dijo la fuente, que confirmó un informe anterior del Wall Street Journal.
El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, y el exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, también siguen siendo considerados, junto con el actual gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo la fuente. (Reportaje de Andrea Shalal. Editado en español por Juana Casas)
