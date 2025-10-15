Bessent no cree que China quiera ser “agente del caos”
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 15 oct (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo el miércoles que no está claro si las recientes restricciones de China a las exportaciones de minerales de tierras raras representan una división política en su equipo de intermediación comercial, pero que no cree que Pekín quiera ser un "agente del caos".
"Es muy difícil saberlo", dijo Scott Bessent en una rueda de prensa en Washington al margen de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Bessent agregó que un funcionario chino "se presentó sin invitación en Washington y dijo, cito textualmente: 'China provocará el caos mundial si se aprueban las tasas portuarias'. No creo que China quiera ser un agente del caos". (Reporte de David Lawder; redacción de Dan Burns; Editado en Español por Manuel Farías)
