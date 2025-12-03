LA NACION

Bessent se muestra optimista respecto a que la Corte Suprema confirme la legalidad de los aranceles

NUEVA YORK, 3 dic (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que confía en que la Corte Suprema confirme la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a casi todos los países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Bessent dijo a la cumbre Dealbook del New York Times que incluso si la Corte Suprema no lo hace, el Gobierno de Trump podría volver a imponer esos aranceles usando otras potestades legales.

Bessent dijo que Trump había normalizado la idea de un arancel del 15-20%, y negó que los gravámenes sean un impuesto o hayan desencadenado una mentalidad inflacionaria entre los consumidores estadounidenses. (Reporte de David Lawder y Andrea Shalal, editado por Javier Leira)

