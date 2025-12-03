Bessent se muestra optimista respecto a que la Corte Suprema confirme la legalidad de los aranceles
- 1 minuto de lectura'
NUEVA YORK, 3 dic (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que confía en que la Corte Suprema confirme la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a casi todos los países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Bessent dijo a la cumbre Dealbook del New York Times que incluso si la Corte Suprema no lo hace, el Gobierno de Trump podría volver a imponer esos aranceles usando otras potestades legales.
Bessent dijo que Trump había normalizado la idea de un arancel del 15-20%, y negó que los gravámenes sean un impuesto o hayan desencadenado una mentalidad inflacionaria entre los consumidores estadounidenses. (Reporte de David Lawder y Andrea Shalal, editado por Javier Leira)
- 1
El Banco Central amplió la investigación contra las empresas vinculadas a Sur Finanzas y un club se “rebeló”
- 2
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 3
Escándalo en La Rioja: una joven denunció al dueño del departamento que alquila de espiarla con cámaras
- 4
La Corte porteña revocó un fallo de la Cámara Nacional Civil y fijó otra tasa de interés en un caso por daños y perjuicios