Bessent se reunirá con los candidatos a presidir la Fed en torno al 1 de septiembre

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que comenzará a reunirse con once candidatos fuertes para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, alrededor del festivo del 1 de septiembre, Día del Trabajo en el país, con el objetivo de reducir la lista para presentársela al presidente Donald Trump.

Bessent dijo a CNBC en una entrevista que los candidatos eran "un grupo increíble" y que esperaba reunirse con todos ellos con una mente abierta.

"Voy a reunirme con ellos, probablemente justo antes, justo después del Día del Trabajo, y para empezar a reducir la lista para presentársela al presidente Trump", dijo. (Información de Andrea Shalal; edición de Mark Potter; edición en español de Jorge Ollero Castela)