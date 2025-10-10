Bessent sobre la Argentina: "No queremos otro Estado fallido o liderado por China en América Latina"

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha enfatizado que estabilizar Argentina "es prioritario" para su país para evitar que se convierta en otro Estado "liderado por China en América Latina".

"No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina. Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos", escribió en su cuenta de 'X'.

Bessent ha aprovechado el mensaje para alabar la gestión del presidente argentino, Javier Milei, con quien se reunirá el próximo 14 de octubre en la Casa Blanca junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"El presidente Javier Milei está intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina. Es un gran aliado de Estados Unidos y esperamos con interés su visita al Despacho Oval la próxima semana", añadió.

Su mensaje tiene lugar apenas medio día después de anunciar el acuerdo alcanzado para otorgar un 'swap' de divisas por US$20.000 millones (17.218 millones de euros) con el Banco Central de Argentina.

Sobre esta cuestión, el Tesoro de Estados Unidos "está preparado" para tomar medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados", especificó tras completar cuatro días de reuniones con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y su equipo.

La Administración Trump reiteró su apoyo firme a los aliados de Estados Unidos, y como parte de su ayuda a Argentina, Bessent también avanzó que había conversado con Caputo acerca de incentivos a la inversión en este país".

"Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito", puntualizó el secretario del Tesoro estadounidense.