Bessent y el vice primer ministro chino hablarán la próxima semana de comercio y TikTok en Madrid

Por David Lawder

WASHINGTON, 11 sep (Reuters) -

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, tiene previsto reunirse la próxima semana en Madrid con el vice primer ministro chino, He Lifeng, y otros altos cargos para continuar sus conversaciones sobre asuntos comerciales, económicos y de seguridad nacional, informó el jueves el Tesoro.

Las reuniones, en las que también se tratará la situación de la red social de propiedad china TikTok y los esfuerzos conjuntos para combatir el blanqueo de dinero, forman parte de un viaje de Bessent a España y Reino Unido entre el 12 y el 18 de septiembre, dijo el Tesoro en un comunicado remitido a Reuters.

Bessent también se reunirá con sus homólogos gubernamentales en Madrid y Londres durante el viaje y más tarde se unirá al presidente Donald Trump en su visita oficial de Estado del 17 al 19 de septiembre con el rey Carlos de Reino Unido, dijo el Tesoro.

La reunión Bessent-He en España será la cuarta reunión importante en persona entre los dos altos cargos económicos este año, para mantener una tregua comercial que redujo los aranceles de represalia en ambos lados y restauró el flujo de minerales de tierras raras chinas a EEUU.

Tras reuniones en Ginebra y Londres, las dos partes acordaron en gran medida a finales de julio en Estocolmo prorrogar su pausa arancelaria otros 90 días. Trump aprobó la prórroga el 12 de agosto hasta el 10 de noviembre.

Las dos mayores economías del mundo han tenido dificultades para alcanzar un acuerdo comercial más amplio que pueda reducir los todavía elevados aranceles de Trump a la importación de productos chinos, que se sitúan en torno al 55%, incluidos los impuestos por el fentanilo.

Las dos partes han hablado sobre asuntos agrícolas, con Pekín denunciando el proteccionismo "desenfrenado" de Estados Unidos como una amenaza para los agricultores estadounidenses, y los representantes del Gobierno de Trump criticando a China por no cumplir con un acuerdo de 2020 con Trump para aumentar enormemente las compras de productos agrícolas estadounidenses. En cambio, dicen que China ha estado desplazando las compras a Brasil y Argentina.

Comerciantes y analistas dicen que los agricultores de soja estadounidenses están perdiendo en gran medida las ventas a China a mitad de su temporada de comercialización principal, los exportadores sudamericanos acaparan la mayor parte.

No está claro si la reunión de Madrid podría producir avances en agricultura o reducciones arancelarias.

FECHA LÍMITE PARA TIKTOK El Tesoro también dijo que la aplicación de vídeos cortos TikTok, de ByteDance, que se enfrenta a una posible prohibición en EEUU a menos que pase a ser de propiedad estadounidense, estará en la agenda.

Bessent había dicho anteriormente que no se habló de TikTok durante las reuniones de julio.

Trump, que abrió una cuenta en TikTok el mes pasado, ha ampliado hasta el 17 de septiembre el plazo para que TikTok se desprenda de sus activos estadounidenses.

El Tesoro dijo que el blanqueo de dinero amenaza tanto a la economía estadounidense como a la china y que la cooperación para combatirlo también estará en la agenda de la reunión de Madrid.

Estados Unidos ha estado intentando presionar a China para que luche mejor contra las finanzas ilícitas, en parte para frenar el flujo de tecnologías militares y de doble uso a Rusia para su guerra en Ucrania. El Tesoro tiene autoridad para sancionar a los bancos chinos que faciliten esas transacciones en nombre de Rusia, una medida que no ha tomado, pero que bloquearía a esas instituciones el acceso al dólar. (Información de David Lawder; edición de Christopher Cushing y Tom Hogue; edición en español de María Bayarri Cárdenas)