Bessent y tesorero de EE. UU. asistirán a acuñación de último centavo en Casa de la Moneda de Filadelfia

Por Andrea Shalal

FILADELFIA, EEUU, 12 nov (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el tesorero, Brandon Beach, visitarán la Casa de la Moneda de Filadelfia el miércoles para supervisar la producción de la última moneda circulante de un centavo, cada una de las cuales cuesta casi 4 centavos producir, dijo el departamento.

El presidente Donald Trump dijo en febrero que ordenó al Tesoro que detuviera lo que calificó como una acuñación "derrochadora" de centavos, lo que provocó que las gasolineras, las cadenas de comida rápida y las grandes tiendas ajustaran los precios y redondearan las transacciones en efectivo.

El Tesoro declaró que el aumento de los costos de producción y la rápida evolución de los hábitos de consumo y la tecnología hicieron "financieramente insostenible" e innecesaria la producción del conocido como "penny" (penique), señalando que ahora cuesta 3,69 centavos fabricar cada moneda, frente a los 1,42 centavos de hace una década.

Se espera que la suspensión de su producción ahorre a la Casa de la Moneda unos 56 millones de dólares al año, según el Tesoro. La moneda seguirá siendo de curso legal y se calcula que hay unos 300.000 millones en circulación, "una cantidad muy superior a la necesaria para el comercio", según el Tesoro.

Estados Unidos se une así a países como Canadá, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda en la eliminación progresiva de sus monedas de menor valor, redondeando las transacciones en efectivo al alza o a la baja hasta los cinco céntimos más próximos, al tiempo que se mantienen exactos los pagos electrónicos.

El Gobierno emitió por primera vez el penny en 1793. Desde 1909, el perfil del presidente Abraham Lincoln adorna el anverso de la moneda de zinc y cobre.

En el año fiscal 2024, el centavo representó el 57% —o 3.200 millones— de la producción total de la Casa de la Moneda, de las 5.610 millones de monedas en circulación. La Casa de la Moneda seguirá produciendo versiones de coleccionista del penny en cantidades limitadas, dijo el Tesoro.

Los partidarios de la moneda de un céntimo argumentan que contribuye a mantener bajos los precios de consumo y es una fuente de ingresos para las organizaciones benéficas. Para muchos estadounidenses, sin embargo, la moneda se ha convertido en una molestia que acaba desechada en cajones, tarros y huchas.

(Editado en español por Carlos Serrano)