Best buy prevé una menor caída de las ventas de cara a la temporada navideña

22 nov (Reuters) - Best Buy Co Inc pronosticó el martes una menor caída en las ventas anuales de lo que había estimado previamente, ya que sus fuertes descuentos ayudan a mitigar el impacto de la inflación en la demanda de electrónicos por parte de los consumidores de cara a la temporada de vacaciones.

Las acciones del minorista subían un 7,2% a 75,91 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que también dijo que había reanudado su programa de recompra de acciones y que gastaría unos 1.000 millones de dólares en recompras este año.

El aumento de los precios ha reducido la demanda de productos no esenciales este año, lo que ha obligado a Best Buy y a otros minoristas a optar por descuentos y promociones para eliminar el exceso de existencias de productos como televisores, computadores portátiles y otros aparatos electrónicos.

Best Buy dijo que espera que las ventas comparables de todo el año caigan alrededor de un 10%, frente a una previsión anterior de un descenso de alrededor del 11%.

La compañía espera que los estadounidenses retrasen sus compras de regalos de fin de año lo más posible, ya que buscan las mejores ofertas, y el minorista dijo que estaba programando los descuentos en consecuencia para gestionar mejor los niveles de inventario.

"Hemos gestionado de forma estratégica y eficaz nuestro flujo de inventario basándonos en un patrón de compras que creemos que se asemeja más a los periodos navideños históricos", dijo la presidenta ejecutiva de Best Buy, Corie Barry.

La actividad de compras se concentraría en la semana del Black Friday, el Cyber Monday y las dos semanas previas al 25 de diciembre, un cambio respecto a años anteriores en los que las compras navideñas se habían repartido en tres meses, según Barry.

Las ventas comparables de la compañía disminuyeron un 10,4% en el tercer trimestre finalizado el 29 de octubre, frente a las estimaciones de los analistas de una caída del 12,9%, según datos de IBES de Refinitiv.

Sobre una base ajustada, Best Buy ganó 1,38 dólares por acción, superando las estimaciones de los analistas de 1,03 dólares por acción, según los datos de IBES de Refinitiv. (Reporte de Uday Sampath en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters