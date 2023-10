02/10/2023 Best Hotels inaugura su segundo resort en República Dominicana. La cadena hotelera Best Hotels ha anunciado que inaugurará su segundo resort de nueva construcción en República Dominicana. Se trata del Serenade All Suites, un establecimiento de cinco estrellas recomendado para adultos. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA BEST HOTELS

