Beth hammack ve más margen para recortar el balance de la fed

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 24 abr (Reuters) - Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, afirmó el miércoles que las condiciones siguen respaldando las reducciones en curso del balance de la Reserva Federal, al tiempo que señaló que, en medio de una gran incertidumbre, ahora no es el momento de cambiar la política monetaria. "No es un buen momento para ser preventivos" con la política monetaria, dijo, y añadió que ahora es el momento de ser pacientes y ver cómo llegan los datos antes de actuar sobre los tipos de interés. Hammack, en una reunión de Money Marketeers de la Universidad de Nueva York, habló largo y tendido sobre su opinión acerca del balance de la Reserva Federal.

"Todavía parece que tenemos reservas más que suficientes en el sistema para que no sea necesaria una gestión activa", dijo Hammack.

Con más margen de maniobra para reducir las reservas de la Reserva Federal -proceso conocido como endurecimiento cuantitativo o QT-, Hammack afirmó que mantener unas reservas demasiado elevadas entraña riesgos para la estabilidad financiera.

"En la medida en que un gran balance con más reservas de las habituales amortigua la volatilidad del mercado monetario, también fomenta la asunción de riesgos en los mercados financieros", afirmó.

Hammack dijo que, con el tiempo, podrían estar justificadas las intervenciones temporales de la Reserva Federal en el mercado para gestionar las oscilaciones a corto plazo de la volatilidad. "Puede haber escenarios en los que la Reserva Federal necesite añadir liquidez temporal", dijo. "En ese caso", dijo, "nada impediría" a la Fed de Nueva York "utilizar sus herramientas estándar de operaciones de mercado abierto para mantener el rango objetivo de los fondos federales, incluso si las reservas fueran abundantes" El mes pasado, la Fed decidió ralentizar sustancialmente la reducción en curso de sus tenencias de bonos del Tesoro e hipotecarios. Desde 2022, la Fed ha estado permitiendo que los bonos que posee venzan y no sean sustituidos. Ha ralentizado en dos ocasiones el ritmo de esa contracción para que los políticos responsables puedan asegurarse mejor de que no están retirando liquidez con demasiada rapidez.

Hammack se mostró partidaria de reducir el ritmo. Aunque todavía había suficientes reservas en el sistema para seguir adelante, "espero que al ralentizar el ritmo de retirada, podamos dejar que el proceso continúe durante más tiempo", dijo.

"Interpreto que este ritmo más lento no es en absoluto una señal de un balance permanentemente mayor de lo que habría sido el caso sin una ralentización" A través de la QT, la Fed ha estado retirando el dinero que añadió durante la pandemia del COVID-19 y sus secuelas. Las compras de bonos destinadas a estabilizar los mercados y proporcionar estímulo más que duplicado el tamaño de las tenencias de la Fed a $ 9 billones. El proceso de contracción ha reducido el balance a 6,8 billones de dólares. No está claro hasta qué punto la Reserva Federal será capaz de reducir sus tenencias, ya que trabaja hacia una perspectiva en la que haya suficiente liquidez para permitir la volatilidad normal del mercado y para que la Reserva Federal mantenga un firme control sobre su objetivo de tipos de interés a corto plazo. Los funcionarios de la Fed creen que el nuevo ritmo reducido de reducción permitirá que la QT alcance su punto final natural sin crear perturbaciones en el mercado. Los comentarios de Hammack antes de la reunión de política monetaria de marzo sugieren que ella habría preferido otro camino para el balance. En una entrevista concedida en febrero a Reuters, señaló su deseo de mantener un ritmo constante de QT y el uso de operaciones repo para hacer frente a cualquier necesidad de liquidez que el mercado pudiera tener en torno a la volatilidad del mercado vinculada a los esfuerzos del gobierno para gestionar su efectivo. La atención sobre el balance de la Fed se ha renovado en medio de los altos niveles de volatilidad del mercado vinculados a los giros y vueltas del régimen arancelario del presidente Donald Trump. La tensión ha sido tal que algunos se han preguntado si la Fed podría tener que intervenir con compras de bonos para estabilizar el mercado si la negociación se volviera realmente desordenada. Hammack dijo que los mercados han parecido ordenados en medio de los altos niveles de volatilidad, con los inversores siendo capaces de reposicionar el dinero. Haciéndose eco de los recientes comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, Hammack dijo: "Creo que tiene que haber un listón increíblemente alto para que la Fed intervenga y diga que las cosas no están funcionando. Tenemos que estar ahí" para apoyar a los mercados.