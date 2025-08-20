Betis anuncia cierre parcial de una grada de La Cartuja por gritos racistas

El Betis anunció este miércoles que tendrá que cerrar una parte de la grada de La Cartuja por gritos racistas y xenófobos cometidos desde un sector de la tribuna del Benito Villamarín la pasada temporada.

"El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al Real Betis Balompié con el cierre parcial de un sector de la grada del estadio", señaló el club bético en un comunicado.

"Esta medida llega una vez completado el procedimiento abierto contra el Club a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic Club el pasado mes de febrero durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 disputada en el Benito Villamarín", agregó la entidad andaluza.

La sanción se hará efectiva el viernes en el estadio de La Cartuja durante el choque contra el Alavés y afectará a unos 200 asientos y los abonados implicados recibirán la "pertinente comunicación".

El Betis, que jugará las dos próximas temporadas en La Cartuja por la remodelación de su campo, reiteró su condena a "cualquier comportamiento racista o xenófobo que en ningún caso representa a su afición".