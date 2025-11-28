Betis anuncia extensión de contrato de Pellegrini como DT hasta 2027

SANTIAGO, 28 nov (Reuters) - Manuel Pellegrini seguirá siendo entrenador del Real Betis hasta mediados de 2027, anunció el viernes el equipo español al dar a conocer la ampliación del contrato del chileno.

"El Real Betis Balompié y Manuel Pellegrini han ampliado su vinculación por una temporada más. De esta manera, el entrenador chileno dirigirá al equipo bético hasta junio de 2027", dijo el club en un comunicado.

Pellegrini llegó al Betis a mediados de 2020 y llevó al equipo a ganar la Copa del Rey en 2022.

"La verdad muy contento. Han sido cinco años espectaculares", dijo Pellegrini en rueda de prensa después de que se anunciara su continuidad. "Era la prioridad seguir aquí y me alegro mucho de haber podido llegar a un acuerdo".

La extensión del vínculo parecía poner fin a las esperanzas de que Pellegrini sea entrenador de la selección chilena, pero el DT no descartó de plano esa posibilidad.

"Siempre he dicho también que para mí es importante intentar terminar mi carrera, poder dirigir la selección, poder dirigirla en un Mundial, en una Copa América. Ya veremos en el futuro si esa posibilidad se da o no se da, pero siempre dije que la prioridad la tenía el Betis porque es el club donde estoy". (Reporte de Javier Leira)