Beyonce anuncia que su nueva música llegará a finales de julio

LONDRES, 16 jun (Reuters) - La superestrella de la música Beyonce ha revelado el título de lo que parece ser su primer álbum en solitario en seis años, "Renaissance", tras el aclamado "Lemonade".

En las redes sociales, la cantante se limitó a incluir las palabras "act i Renaissance" y la fecha del 29 de julio en su biografía. Los sitios de streaming Spotify y Apple también publicaron las ilustraciones del disco.

Los fans esperaban noticias de la ganadora del Grammy después de que la cantante borrara su foto de perfil de las redes sociales la semana pasada.

El último álbum de estudio de la intérprete de "Crazy in Love" y "Single Ladies (Put a Ring on It)", "Lemonade", fue lanzado en 2016.

En los últimos años ha colaborado con otros artistas, entre ellos la rapera Megan Thee Stallion, así como ha curado el álbum de la banda sonora del remake de "El Rey León" de 2019.

Al anunciar a Beyonce como protagonista de la portada del número de julio de British Vogue, el editor Edward Enninful dijo que había escuchado su nueva música en una cena en casa de la estrella a principios de este año.

En un artículo que relata el encuentro, escribió: "La creación ha sido un proceso largo, explica, ya que la pandemia le ha dado mucho más tiempo para pensar y repensar cada decisión. Justo como a ella le gusta". (Reporte de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Vicente Valdivia)