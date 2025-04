Beyoncé da el pistoletazo de salida a su gira "cowboy carter"

Por Lisa Richwine

INGLEWOOD, CALIFORNIA, 28 abr (Reuters) - La cantante Beyoncé empezó el lunes su gira de estadios "Cowboy Carter", en la que repasó "Texas Hold 'Em" y otros éxitos de inspiración "country", además, compartió escenario con sus dos hijas.

Beyoncé abrió el espectáculo de casi tres horas en el estadio SoFi, cerca de Los Ángeles, con "Ameriican Requiem", vistiendo un traje de vaquera completamente blanco con largos flecos en las mangas, mientras bailarines vestidos de rojo actuaban a su alrededor. Para su versión del clásico de Dolly Parton "Jolene", Beyoncé se sentó en una herradura iluminada que flotaba sobre el público. Para "Tyrant" montó en un toro mecánico dorado y para "16 Carriages" voló por los aires en un coche rojo con una bandera estadounidense en la mano.

Blue Ivy Carter, la hija de 13 años de la artista, se unió a los bailarines en varias canciones, como "Ya Ya" y "America Has a Problem". Se pavoneó por una larga pasarela para liderar el baile de "Deja Vu" y se revolvió el pelo al girar para volver. Rumi Carter, de siete años, apareció en el escenario mientras Beyoncé interpretaba la nana "Protector". Agitó ambas manos hacia el público y se dio la vuelta para abrazar a su madre.

"Cowboy Carter" le valió a Beyoncé su primer Grammy al álbum del año en febrero. Expertos y fans lo consideraron una reivindicación y un homenaje a un legado olvidado de los negros estadounidenses dentro de la música y la cultura "country".

"Quiero dar las gracias a todos los que me han precedido y me han permitido estar hoy en este escenario", dijo la cantante en el concierto del lunes. "Quiero daros las gracias a vosotros, mis fans, por permitirme hacer este álbum. Gracias por darme la libertad creativa para desafiarme a mí misma".

Beyoncé también interpretó éxitos como "Formation", "Cuff It" y "Crazy in Love" de álbumes anteriores. La gira, llamada "Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour", se prolongará hasta julio en Estados Unidos y Europa.

Muchos fans se apuntaron a la temática vaquera, llevando sombreros del Oeste, botas vaqueras y pantalones vaqueros con pedrería. Beyoncé dio las gracias al público antes de terminar con la canción "Amen".

"Me siento tan abrumada", dijo Beyoncé. (Información de Lisa Richwine; edición de Peter Graff; editado en español por Patrycja Dobrowolska)