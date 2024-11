beyoncé encabeza la lista de candidatos a los grammy con "cowboy carter"

(Actualiza con detalles)

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 8 nov (Reuters) - La superestrella de la canción Beyoncé dominó la lista de aspirantes a los premios Grammy que se presentó el viernes, con 11 candidaturas, incluida la de álbum del año por "Cowboy Carter", su incursión en la música country.

Billie Eilish, Charli XCX, Kendrick Lamar y Post Malone recibieron siete nominaciones cada uno. Por su parte, el fenómeno pop Taylor Swift y los recién llegados Chappell Roan y Sabrina Carpenter obtuvieron seis.

Con estas nominaciones, Beyonce suma 99 en su carrera, más que ningún otro artista. Estaba empatada en cabeza con su marido, el rapero Jay-Z, que tiene 88.

Las mujeres dominaron la categoría de álbum del año, el máximo galardón de los Grammy.

Beyoncé, la artista que más Grammys ha ganado a lo largo de su carrera, nunca se ha llevado a casa el trofeo por el álbum. Swift lo ha obtenido cuatro veces y está en carrera de nuevo con "The Tortured Poets Department".

En la ceremonia de entrega de premios de febrero, los discos de Beyoncé y Swift competirán con "Short n' Sweet" de Carpenter, "Brat" de Charli XCX, "Hit Me Hard and Soft" de Eilish y "The Rise and Fall of a Midwest Princess" de Roan.

Los dos artistas masculinos nominados en el apartado de álbumes son el rapero André 3000 con "New Blue Sun" y el artista de jazz Jacob Collier por "Djesse Vol. 4".

Los ganadores serán elegidos por los cerca de 13.000 cantantes, compositores, productores, ingenieros y otros miembros de la Academia de la Grabación.

"Cowboy Carter" de Beyoncé fue considerado por expertos y aficionados como una reivindicación y un homenaje a un legado olvidado de los negros estadounidenses dentro de la música y la cultura country. Se convirtió en el primer álbum de una mujer negra en alcanzar el número 1 de la lista Billboard Top Country Albums cuando se publicó la primavera pasada.

En la categoría de mejor artista revelación, Carpenter, que interpreta "Espresso", se enfrentará a la cantante de pop Roan, al cantante de pop-rock Benson Boone, al artista de hip-hop/country Shaboozey y al músico multigénero Teddy Swims, entre otros.

¿Otros nombres en la lista de nominados a los Grammy? The Beatles y The Rolling Stones.

"Now and Then", producida con inteligencia artificial para dar vida a la voz de John Lennon, fue nominada a canción del año.

Los Stones fueron reconocidos con una nominación al álbum de rock del año por "Hackney Diamonds", su primera producción con nuevo material en 18 años. (Editado en español por Javier López de Lérida y Javier Leira)

