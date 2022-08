Beyoncé retira palabra ofensiva de nueva canción

Beyoncé está retirando un término ofensivo para personas discapacitadas de una canción en su disco “Renaissance”, unas semanas después de que la rapera Lizzo cambiara la letra de un tema para eliminar la misma palabra.

“La palabra, que no se usa intencionalmente de manera dañina, será reemplazada”, escribió una portavoz de Beyoncé en un comunicado el lunes a The Associated Press.

La canción “Heated”, coescrita por el rapero canadiense Drake y otros, usa la palabra “spaz”, que se considera una referencia despectiva al término médico diplejía espástica, una forma de parálisis cerebral.

Lizzo la retiró en junio de una de sus canciones, “Grrrls”, luego que defensores de los discapacitados se quejaran. En un comunicado, Lizzo dijo que nunca quiso promover un lenguaje despectivo.

Hannah Diviney, una defensora de los discapacitados cuyo señalamiento de la canción de Lizzo condujo al cambio, escribió en Twitter que escuchar la palabra de nuevo en la voz de Beyoncé “se sintió como una bofetada para mí, la comunidad de discapacitados y el progreso que intentamos hacer con Lizzo”.