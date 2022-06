Beyoncé saca nuevo álbum el 29 de julio

La estrella del pop estadounidense Beyoncé sacará nuevo álbum, "(Act I) Renaissance", el próximo 29 de julio, informó este jueves el sitio internet de la artista.

El sitio se limita a indicar el nombre del disco junto a la ilustración de una caja, para poder ser encargada con anticipación.

"Renaissance" contiene 16 títulos, según sitios especializados de la industria de la música. La "box set" contiene además una camiseta y otras opciones.

Este álbum será el primero de la megaestrella desde 2016.

La aplicación de streaming musical Tidal, propiedad del esposo de Beyoncé, Jay-Z, también anunció la noticia.

La autora de éxitos como "Halo" tiene por costumbre avisar de forma sucinta sus proyectos. En diciembre de 2013 sacó un álbum de forma inesperada, y para el disco "Lemonade" de 2016 informó a sus fans una semana antes.

Beyoncé (40 años) no ha estado sin embargo inactiva estos últimos años. En 2018 colaboró en el disco "Everything is Love" de Jay-Z, y en 2019 sacó un disco en directo y una película, "Homecoming", basados en concierto que dio durante el festival Coachella de 2018.

También contribuyó con una canción, "Black Parade", en una nueva versión de "El rey león", que le supuso el Grammy número de 28 de su carrera.

Jz-er/zm