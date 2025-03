BEYOND Developments lanza "Sensia" y sube de nivel la vida frente al mar en Dubai Maritime City

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--mar. 5, 2025--

BEYOND Developments, el nombre en auge en el sector inmobiliario de lujo de Dubái, ha lanzado Sensia, su tercer proyecto emblemático dentro del plan maestro de 8 millones de pies cuadrados en Dubai Maritime City (DMC). Tras el rotundo éxito de Saria y Orise y el enorme interés de los inversores locales, regionales e internacionales, el lanzamiento de Sensia marca un hito importante para BEYOND. Esta expansión, lograda solo seis meses después de su creación, refuerza el rápido crecimiento de la empresa y la gran confianza de los inversores en sus visionarios proyectos.

Adil Taqi, director ejecutivo de BEYOND Developments, expresó: “Dubái continúa demostrando que es uno de los destinos inmobiliarios más atractivos del mundo para invertir y vivir, gracias al liderazgo visionario, las infraestructuras sólidas y un marco normativo con visión de futuro. El apetito de los inversores locales, regionales e internacionales por los desarrollos de alta calidad frente al mar sigue siendo fuerte y el éxito de nuestros proyectos en Dubai Maritime City es un testimonio de esta creciente demanda”.

También agregó: “En consonancia con la Dubai Real Estate Sector Strategy 2033 (Estrategia del Sector Inmobiliario de Dubái 2033), este proyecto refuerza la posición del emirato como principal destino para invertir y vivir. Sensia ofrece un estilo de vida elevado frente al mar que combina la energía urbana con la serenidad del Mar Arábigo. Con cada lanzamiento, BEYOND sigue superando los límites, creando espacios que no son solo viviendas, sino experiencias a la medida del inversor y el propietario modernos. Se trata de un paso audaz en diseño, lujo frente al mar e innovación”.

Diseñado por Hirsch Bedner Associates (HBA), una de las empresas de diseño hotelero más importantes del mundo, Sensia se distingue por su arquitectura de plantas inclinadas que mejoran la intimidad y ofrecen vistas panorámicas de 360 grados, optimizando las vistas del horizonte de Dubái y el Golfo Pérsico desde el amanecer hasta el atardecer. Los interiores de Design World Partnership (DWP) aportan una estética refinada, con texturas cálidas y naturales y acabados contemporáneos para elevar la experiencia.

La torre de 36 plantas, cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2029, ofrece 275 residencias de primera calidad, incluidos apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, exclusivos dúplex con jardín de tres dormitorios y un ático exclusivo con impresionantes vistas al mar. Con acceso directo a restaurantes selectos en la planta baja, un animado paseo marítimo y un estilo de vida elevado en la cala, Sensia ofrece el equilibrio perfecto entre la comodidad urbana y la tranquilidad de la vida costera. Un amplio paquete de servicios de estilo resort incluye una bajada frente al mar y entradas con jardines mediterráneos. Sensia contará con instalaciones de última generación, como un gimnasio, salas de yoga y jardines paisajísticos junto al mar.

Situado en Dubai Maritime City, Sensia ofrece una mezcla perfecta de energía urbana y serenidad costera, a sólo 10 minutos de las playas de Jumeirah y a 15 minutos del distrito comercial y de entretenimiento de Downtown Dubai.

Acerca de BEYOND

BEYOND, una nueva compañía de OMNIYAT GROUP, representa la última evolución del panorama inmobiliario de Dubai. BEYOND se centra en el mercado inmobiliario de lujo y ofrece soluciones innovadoras y excepcionales, accesibles a un público más amplio, con el compromiso de crear espacios que no sean solo viviendas, sino experiencias. Como reflejo de un espíritu distintivo, BEYOND pretende ir más allá de los límites convencionales del sector inmobiliario, creando entornos que inspiren y eleven la experiencia humana.

OMNIYAT GROUP

OMNIYAT GROUP, una sociedad de inversión con una cartera diversificada en los sectores inmobiliario, hotelero, comercial y tecnológico, se creó para impulsar el éxito de sus empresas de marca. Con un objetivo de cartera total del grupo de 100 000 millones de AED para 2030 y 50 000 millones de AED en valor de cartera comprometidos para nuevas proyectos, la política de diversificación estratégica ha permitido al Grupo avanzar en diferentes segmentos del mercado. Guiada por un compromiso inquebrantable con la excelencia, OMNIYAT GROUP aprovecha una red inigualable de talento global para elevar los estándares e impulsar un cambio transformador en la experiencia de la vida urbana, cumpliendo con su visión de ser "el mejor de su clase, en cada clase”.

