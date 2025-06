Bezos llega a Venecia; manifestantes dicen que su boda resalta la creciente desigualdad

VENECIA, Italia (AP) — El multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su prometida, Lauren Sánchez, llegaron a Venecia el miércoles antes de su boda, que se realizará el fin de semana y estará repleta de estrellas, un evento que ha generado protestas entre una amplia variedad de grupos activistas.

Bezos saludó desde un taxi acuático mientras él y Sánchez llegaban al muelle del Hotel Aman, de cinco estrellas, en el Gran Canal, escoltados por dos barcos de seguridad.

El evento ha generado protestas de grupos que lo ven como un símbolo de la creciente disparidad entre los que tienen y los que no, mientras que los residentes se quejan de que ejemplifica cómo se ignoran sus necesidades en la era del turismo masivo en la histórica ciudad.

Unas doce organizaciones venecianas, entre las que hay defensoras de la vivienda, activistas contra los cruceros y grupos universitarios, se han unido para protestar contra el evento de varios días bajo el lema “No hay espacio para Bezos”, un juego de palabras que también se refiere al reciente vuelo espacial de la novia.

Los grupos han organizado protestas a pequeña escala, desplegando pancartas anti-Bezos en sitios icónicos de Venecia. El lunes se unieron Greenpeace y el grupo británico “Todos odian a Elon”, que ha destrozado Teslas para protestar contra Elon Musk, para desplegar una pancarta gigante en la Plaza de San Marcos en protesta por las presuntas exenciones fiscales para multimillonarios.

El miércoles, otros activistas lanzaron una flotilla por el Gran Canal con un maniquí de Bezos aferrado a una caja de Amazon, con los puños llenos de dólares falsos. La firma publicitaria británica que anunció la acción dijo que no era una protesta contra la boda “sino contra la riqueza descontrolada, el control de los medios y la creciente privatización de los espacios públicos”.

Los representantes de Bezos no han comentado sobre las protestas.

Los activistas locales habían planeado una protesta más organizada para el sábado, con el objetivo de obstruir el acceso a los canales con barcos para evitar que los invitados llegaran a un lugar de la boda. Transformaron la acción en una marcha desde la estación de tren tras declarar que habían triunfado, afirmando que su presión obligó a los organizadores a cambiar el lugar al Arsenale, un sitio más fácilmente asegurado y lejos del congestionado centro de Venecia.

“Será una protesta fuerte, decisiva, pero pacífica”, dijo Federica Toninello, activista de la red Asamblea de Vivienda Social. “Queremos que sea como una fiesta, con música, para dejar claro cómo queremos que sea nuestra Venecia”.

Entre los 200 invitados confirmados para asistir a la boda están Mick Jagger, Ivanka Trump, Oprah Winfrey, Katy Perry y Leonardo DiCaprio.

Venecia, conocida por sus románticas vistas de canales, alberga cientos de bodas cada año, no pocas veces de ricos y famosos.

Otras bodas de celebridades, como la de George Clooney con la abogada de derechos humanos Amal Alamuddin en 2014, fueron bien recibidas por el público. Cientos de personas acudieron a desearle lo mejor a la pareja en el Ayuntamiento. Bezos tiene un perfil político y empresarial diferente, dijo Tommaso Cacciari, una figura prominente del movimiento que logró prohibir los cruceros de más de 25.000 toneladas que viajan por el Canal de la Giudecca en el centro de Venecia. “Bezos no es un actor de Hollywood”, dijo Cacciari. “Es un ultramillonario que se sentó junto a Donald Trump en su toma de posesión, que contribuyó a su reelección y colabora de manera directa e intensa con este nuevo oscurantismo global”. Los críticos mencionan como razones de preocupación las prácticas laborales de Amazon, las actuales disputas fiscales con los gobiernos europeos y las asociaciones políticas de Bezos. Los activistas también argumentan que la boda del magnate ejemplifica fallas más amplias en la gobernanza municipal, particularmente la priorización del turismo sobre las necesidades de los residentes. Señalan medidas como el impuesto a los excursionistas que, según los críticos, refuerza la imagen de Venecia como un parque temático, además de resultar ineficaces. Entre sus principales preocupaciones está la falta de inversión en vivienda asequible y servicios esenciales. Los funcionarios de la ciudad han defendido la boda. El alcalde Luigi Brugnaro calificó el evento como un honor para Venecia, y la ciudad negó que la boda causara perturbaciones. “Venecia se revela una vez más como un escenario global”, dijo Brugnaro a The Associated Press, y agregó que esperaba conocer a Bezos mientras estaba en la ciudad. Mientras tanto, Corila, una asociación veneciana de investigación ambiental, emitió un comunicado diciendo que el Fondo Bezos para la Tierra apoyaba su trabajo con una “importante donación”. Corila, que vincula a académicos universitarios y al principal consejo nacional de investigación de Italia en el estudio de estrategias de protección venecianas, no quiso decir a cuánto asciende el donativo de Bezos, pero señaló que el contacto comenzó en abril, mucho antes de que iniciaran las protestas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.