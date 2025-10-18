Bezzecchi gana el esprint del MotoGP de Australia

El italiano Marco Bezzecchi ganó la carrera esprint del Gran Premio de Australia, la decimonovena de las 22 pruebas de la temporada de MotoGP, celebrada el sábado en el circuito costero de Phillip Island.

El piloto de Aprilia se impuso a los españoles Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) y Pedro Acosta (KTM), tercero en esta carrera de solo 13 vueltas (frente a las 27 del GP del domingo), que otorga puntos para el campeonato.

"Fue bastante difícil porque al principio choqué con un pájaro grande, por desgracia para él, sobre todo, pero también para mí, porque me asusté", dijo Bezzecchi.

"Pero, afortunadamente, la moto no sufrió ningún daño. Luego, cuando empezamos el esprint, me lo pasé muy bien", agregó.

Tras salir desde la pole por quinta vez esta campaña, el francés Fabio Quartararo cruzó la línea de meta en séptima posición con su Yamaha.

Las Ducati, dominantes esta temporada, quedaron rezagadas, ya que la primera de ellas, la del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), terminó quinta por delante del español Álex Márquez (Ducati-Gresini), sexto.

"Estaba muy relajado sobre la moto. Vi que Marco llevaba un ritmo muy bueno", dijo Fernández. "Me esforcé al máximo, pero cuando vi que no podía seguir a Marco, solo intenté sobrevivir".

Márquez se acerca al subcampeonato

Álex Márquez, el hermano menor de Marc, amplió a 92 puntos su ventaja sobre el bicampeón del mundo Francesco Bagnaia en la lucha por el segundo puesto de la clasificación general.

Necesita 111 unidades de ventaja al cierre del fin de semana para sellar el subcampeonato.

Bagnaia tuvo otra carrera sorprendente tras su mal resultado en Indonesia, al salir en la undécima posición pero cayendo hasta la penúltima casilla, a 32 segundos del líder.

El novato español Fermín Aldeguer, que ganó el MotoGP en Indonesia, no logró terminar la carrera.

Lesionados, el español Marc Márquez (Ducati), que ya se embolsó el título en la categoría reina, y su compatriota, el campeón del mundo de 2024 Jorge Martín (Aprilia), no viajaron a Australia.

--Resultados de la carrera esprint:

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing)

2. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) +3.149

3. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) +5.310

4. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) +5.376

5. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +5.416

6. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) +6.109

7. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) +8.706

8. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) +8.938

9. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) +9.252

10. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) +9.752

11. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) +10.231

12. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) +12.104

13. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) +12.132

14. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) +17.494

15.

Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +18.967

16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) +19.784

17. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) +25.184

18. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) +28.945

19. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) +32.408

20. Michele Pirro (ITA/Ducati Lenovo Team) +35.523

Los demás pilotos no terminaron

